SV ser mulighet for grønt skifte i koronakrisen

Over midnatt natt til torsdag forhandlet opposisjonspartiene og regjeringspartiene fremdeles om en ny pakke med krisetiltak for å bøte på koronavirusets økonomiske skadevirkninger. Torsdag skal Stortinget vedta en krisepakke for næringslivet.

Ifølge Klassekampen mener SV krisepakkene må bidra som insentiv til omstilling til grønn industri med øyeblikkelig virkning. For eksempel kan norske selskaper bygge flere havvindmøller, nullutslippsskip og starte fullskala karbonrenseanlegg allerede nå, mener partiet.

– Svikt i etterspørsel, likviditetsfall og oljeprisfall gjør at staten må rulle ut det som løser problemene nå, sier Fylkesnes.

Amerikansk lettolje stupte onsdag 24 prosent til 20,37 dollar fatet, det laveste siden 2002. Nordsjøolje falt 14 prosent til 24,67 dollar fatet, det laveste siden 2003. Mange tusen ansatte i olje- og verftsindustrien i Norge har fått permitteringsvarsler.

– Vi må gi andre muligheter til de selskapene og arbeidsfolkene som jobber med det verden trenger mer av, sier Fylkesnes.

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran er positiv til SVs industrioffensiv, men vil snakke om krisehåndtering nå, ikke subsidiering av nye næringer.

– Vi avviser ikke SVs tanker om grønn industrialisering, men det er en tid for alt, sier Skjæran.

(©NTB)