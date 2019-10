SV: – Regjeringen fortsetter med usosiale kutt

– Dette er et visjonsløst og smålig budsjett, sier Lysbakken i en kommentar til regjeringens budsjettforslag.

Han betegner det som «tidenes mageplask» i politikken for å få bukt med klimakrisen.

– Det kuttes ikke i nærheten av nok for å nå klimamålene for 2030, og det er lite her som får i gang et grønt, rettferdig skifte som bevarer arbeidsplasser i fremtiden, sier Lysbakken.

Han mener også at regjeringen fortsetter med usosiale kutt.

– Alt fra arbeidsavklaringspenger til unge til noe så smålig som kutt i briller til unger med alvorlige synsproblemer eller kutt i støtte til tannregulering, sier SV-lederen.

Han reagerer også på de såkalte ostehøvelkuttene.

– Dette er rene velferdskutt til folk flest, i alt fra sykehus, fødselsomsorg og kriminalomsorg til høyere utdanning, sier Audun Lysbakken.

(©NTB)