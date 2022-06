Ingen enighet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mandag

Partene er ferdig med møtet for kvelden, får NTB opplyst.

Forhandlingene fortsetter tirsdag, da mellom Kari Elisabeth Kaski (SV), Geir Pollestad (Sp) og Eigil Knutsen (Ap).

Tidligere i dag møtte SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og de parlamentariske lederne Marit Arnstad (Sp) og Rigmor Aasrud (Ap) på Stortinget. Fylkesnes stilte ettersom parlamentarisk leder Audun Lysbakken er i pappapermisjon.

NRK meldte at Arnstad, Aasrud og Fylkesnes gikk fra hverandre etter en times tid, men at de møttes igjen litt senere på kvelden. Ifølge Arnstad og Aasrud har de fått avklart noe, men samtidig sier de at avstanden fortsatt er stor, og at de trenger mer tid på å bli enig med SV.

Fylkesnes bekreftet at det er stor avstand mellom partene.

Stanset opp

Tidligere på dagen hadde forhandlingene stanset opp på lavere nivå.

– Vi er kommet et godt stykke på vei. Neste møte blir mellom de parlamentariske lederne, sa Senterpartiets forhandlingsleder Geir Pollestad til NTB på ettermiddagen mandag.

Sammen med Kari Elisabeth Kaski (SV) og Eigil Knutsen (Ap) har han forhandlet om revidert nasjonalbudsjett siden 23. mai.

Ifølge Kaski er det avgjørende for SV at budsjettet blir grønnere, mer solidarisk og omfordelende. Hun påpekte at det har vært grei enighet og diskusjoner på en del mindre områder, mens at det på mange sentrale områder gjenstår mye.

– Avstanden stor

– Vi opplever dessverre manglende vilje til å komme oss i møte på helt sentrale spørsmål om rettferdighet, klima og reversering av de store bistandskuttene til regjeringen. Nå møtes de parlamentariske lederne i ettermiddag. Jeg håper regjeringen viser større vilje til å komme oss i møte etter det, sa hun til NTB.

– Kan det bli enighet i dag?

– Det kommer helt an på hva regjeringen legger på bordet. Per nå er avstanden altfor stor, fastholdt Kaski.