SV og regjeringspartiene enige om krisepakke for strøm og koronatiltak

Regjeringspartiene Ap og Sp har forhandlet med SV om å bli enige om pakken, som både skal bøte på konsekvenser av koronatiltak og ta for seg strømstøtte.

Fredag kveld kunne partiene kunngjøre at de er enige.

– Jeg er svært glad for at vi nå er enige om en kraftfull pakke som sikrer trygghet for jobbene til folk og som setter helsevesenet i stand til å håndtere koronakrisen. Både pandemien og strømkrisen rammer dem som har det vanskeligst fra før. Derfor er det viktig at fellesskapet stiller opp med et trygt og rettferdig sikkerhetsnett, sier finanskomiteens leder Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet i en pressemelding.

Strømstipend

Regjeringen hadde et forslag på bordet på drøyt 20 milliarder kroner i økonomiske koronarettede tiltak. I tillegg kom strømtiltak på 3,6 milliarder kroner. Etter forhandlinger med SV er det plusset på over 1,8 milliarder kroner.

Et av hovedgrepene er rettet mot studenter, som får all strømstøtte omgjort til stipend. Kompensasjonen øker også med 2.500 kroner for dem som mottar bostøtte.

– Under den gamle ordningen var deler av studentenes strømstøtte et lån. Det er helt urimelig at man skal ta opp lån for å få hjelp til strømregningen, så det er nå endret slik at hele støtten blir gitt som stipend, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun sier det var viktig å prioritere de to gruppene inn i støtteordningen.

– Det treffer dem som har størst behov akkurat nå.

Kollektivstøtte forlenges

I avtalen settes mest penger – 880 millioner kroner – av til kompensasjon for fallende billettinntekter i kollektivtrafikken. Det vil inngå i ordningen som allerede er opprettet via fylkeskommunene, hvor det ble satt av 600 millioner kroner fra januar til mars. Dette er nå videreført til august.

– Det er viktig at vi forhindrer rutekutt og sørger for at kollektivtilbudet opprettholdes slik at flere kan reise kollektivt og med jernbane, sier Kaski.

Partiene er også enige om å sette av 100 millioner kroner til lavterskeltilbud for psykisk helse i kommunene. Et viktig tiltak i en situasjon der ventetiden mange steder er veldig lang, mener SV.

Senterpartiet sier seg godt fornøyd med at det er flertall for regjeringens økonomiske koronapakke som sikrer forutsigbarhet for arbeidsfolk og bedrifter.

– For Senterpartiet og regjeringen er det viktig å stille opp med tiltak for de som er rammet av krisen. Pakken vil være med på å gjøre hverdagen litt mindre krevende for dem som nå er rammet av pandemien, sier Sps parlamentariske nestleder Geir Pollestad.