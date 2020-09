SV mener EUs jernbanepakke bør bli valgsak

I sin åpningstale til SVs landsstyremøte fredag gjorde Lysbakken det klart at SV har tenkt å si nei til EUs fjerde jernbanepakke når den kommer opp til behandling i Stortinget.

Men det beste vil være å utsette saken, mener han.

– Per nå ser det ut til å være et flertall for jernbanepakken i Stortinget. Men min utfordring til de partiene som har tenkt å stemme for, det er at vi nå er så nært et stortingsvalg at vi fint kan utsette saken til etter valget uten at vi får noe problem opp mot EU, sier Lysbakken til NTB.

Han viser til at konkurranseutsetting av jernbanen har vært et svært kontroversielt spørsmål i Norge.

– Det er en upopulær reform. Vi vil kjempe for å ta jernbanen tilbake til fellesskapet i neste periode, men det er ingen tvil om at EUs jernbanepakke gjør det vanskeligere. Det er en form for abonnement på konkurranseutsetting, sier Lysbakken.

– Derfor er vår utfordring til regjeringen: La oss ta en fair kamp på dette, utsette til etter valget og la folk si sin mening.