SV kritiserer regjeringen for rassikringskutt

I revidert nasjonalbudsjett reduserte regjeringen bevilgningen til skredsikring av riksveier med 180 millioner. Tirsdag ettermiddag raste jordmasser over flere veier i Jølster.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier til Dagbladet at det har vært advart mot for dårlig skredsikring så lenge han har vært politiker. Han kaller rasene en varslet katastrofe.

– Regjeringen har neglisjert rassikring i mange år. I stedet har de prioritert gigantiske motorveiprosjekter som Frp har lovet velgerne sine. Det er farlig, for denne typen skred kommer til å øke og øke i omfang, sier Fylkesnes.

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet avviser overfor avisa at det er snakk om et kutt, men at det er en teknisk endring.

– Vi har en portefølje i Nasjonal transportplan som er vedtatt av Stortinget. Alle disse går som planlagt. Noen går raskere enn planlagt, noen seinere. Det er handler om rasjonell framdrift, å kalle en teknisk endring for et kutt blir et billig retorisk poeng, sier Skjervold.