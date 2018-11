SV: – Ikke flertall for endring av abortloven

Kravet om en endring av paragraf 2c i abortloven samt et forbud mot tvillingabort ligger på forhandlingsbordet allerede før sonderingene mellom KrF og den borgerlige regjeringen har startet.

Saken er en av KrFs viktige kjernesaker og ble løftet fram på partiets ekstraordinære landsmøte fredag som en viktig grunn til å starte regjeringsforhandlinger med den borgerlige regjeringen. KrF Kvinner stilte allerede fredag krav om at abortloven endres – både når det gjelder 2c-paragrafen og tvillingabort – for at partiet skal kunne gå inn i dagens regjering.

– Skisse klar

Statsminister Erna Solberg (H) høstet mye kritikk da hun i oktober, midt i KrFs veivalgsdiskusjon, åpnet for forhandlinger om abortloven. Men ifølge VG har Høyre allerede skissert en omskriving av abortloven for å komme KrF i møte.

Avisa erfarer at en mulig løsning er å fjerne paragraf 2c og erstatte den med en ny paragraf der det heter at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

Ifølge VGs kilder vil det imidlertid være politisk krevende å gjøre endringer som griper direkte inn i 2c-paragrafen, ikke minst fordi partiene gjerne fristiller sine stortingsrepresentanter i slike samvittighetsspørsmål.

– Regning uten vert

Kilder i Høyre sier til VG at det trolig vil være lettere å få flertall for et forbud mot tvillingabort i Stortinget. Men der gjør de opp regning uten vert, mener SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er ikke noe flertall på Stortinget for å endre abortloven, slår han fast.

Når det gjelder tvillingabort, peker han i tillegg på det paradoksale at det jo vil være fullt lovlig å fjerne begge fostrene før 12. svangerskapsuke.

– Det viser jo noen av de dilemmaene dette handler om, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Men det er helt klart at hvis man vil gjøre noe med dette, må man endre loven og innskrenke kvinners rett til selvbestemt abort, og det er vi imot, sier han.

– Krevende

I 2005 måtte KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik gi opp forsøket på å endre 2c-paragrafen i abortloven.

– Paragrafen dekker jo ikke bare de med Downs syndrom, men det er også de som har enda mer alvorlige arvelige sykdommer, som de aller fleste vil være enige om at vil være grunnlag for abort. Så hvis du skal fjerne dagens 2c, så må du erstatte med noe annet som fanger opp dette. Det viste seg å være vanskelig, både etisk og juridisk, sier Bondevik til NTB.

– Vi sonderte i Stortinget, og det var ikke flertall. Så det var de to grunnene til at vi ikke fikk det til. Jeg ønsker dem lykke til, jeg håper de finner en løsning på det, men det er ikke lett, slår han fast.

– Ingen gradering

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad var fredag klar på at han synes selve paragrafen er diskriminerende slik den er utformet.

– Vi ønsker et lovverk som ikke graderer at du har større verdi i gitte tilfeller på bakgrunn av egenskaper. I en del tilfeller vil det kunne bli gitt abort likevel, men da må det være ut fra kvinnens situasjon og ikke på grunn av diskriminerende lovverk som går på barns egenskaper, sier han til NTB.