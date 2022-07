SV foreslår støtte til varmepumper og solceller for å unngå strømkrise

– Regjeringen bør starte en større enøk-kampanje, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken til NTB.

Det er ett av hans forslag til hvordan Norge raskt kan redusere energiforbruket, for å minske faren for energikrise til vinteren. Lav vannstand i magasinene hos kraftverkene og energikrise i Europa har økt faren for strømrasjonering i vinter.

– Vi må gjøre alt vi kan for å unngå å havne i den situasjonen, sier Haltbrekken.

SV mener også at kraftproduksjonen må reguleres for å spare vann til vinteren og etterlyser strengere krav til kraftselskapene.

Men energisparingstiltak står også på SVs forslagsliste for akutte tiltak.

– Å satse på solceller og varmepumper vil være mest effektivt på kort sikt, mener Haltbrekken, og foreslår økt støtte til dette.

Han kan imidlertid ikke svare på hvor mye kraft som kan spares på denne måten.

Enova, som støtter energitiltak i boliger, gir ikke støtte til de vanligste og rimeligste varmepumpene (luft-til-luft-varmepumper), men støtter jordvarmepumper, som er dyrere og krever mer arbeid å få på plass.

Solcelleanlegg støttes med opptil 47.500 kroner.

