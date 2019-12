SV, Ap og Rødt hardt ut mot konkurranseutsetting av jernbanen

– Spørsmålet jeg sitter igjen med, er: Hvorfor i all verden vi har disse anbudsrundene når vi heller kunne brukt kreftene våre på gjøre norsk felleseid jernbane bedre og billigere for de reisende? Hele jernbanereformen er en sørgelig affære, sier SV-leder Audun Lysbakken etter at det ble offentliggjort at Vy vant kontrakten om togtrafikk på Bergensbanen og Vossebanen.

Konkurransen om anbudet har vært hard, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik på en pressekonferanse mandag. Dette er tredje runde av konkurranseutsetting av togtrafikken i Norge.

– Regjeringens privatiseringsiver har gått foran sunn fornuft. Det truer kompetansen og kvaliteten i jernbanesektoren, og kan svekke lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte, sier Lysbakken.

Frp: – Gledelig

Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsmann Morten Stordalen er svært positiv til anbudskonkurransen.

– Det er gledelig at vi ikke bare klarer å spare penger, men at faktisk staten tjener 2,2 milliarder kroner over elleve år gjennom å tenke nytt og åpne opp for konkurranse. Tidligere betalte staten 200 millioner i året, nå får staten 200 millioner – effektivt sett en besparelse på 400 millioner i året. Dette er oppsiktsvekkende og viser at jernbane kan være lønnsomt, sier Stordalen.

Han viser til at dette gjør staten kan bruke mer penger på å investere og forbedre jernbanen i Norge.

LO: – Bismak

– Flere selskaper og flere direktører med millionlønn gir ikke et bedre jernbanetilbud til de reisende, sier transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli.

Han sier at Vy nå stort sett ikke er annet enn et bemanningsselskap som kjører tog.

– Regjeringens politikk for å splitte opp og til sist privatisere norsk jernbane er i ferd med å bli virkelighet, sier Myrli.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier at det er en nyhet som kommer med en bismak.

– De siste årene har høyrepartiene jobbet med å splitte norsk jernbane. GoAhead skal kjøre på Sørlandsbanen. SJ kjører nordover. De reisende har ikke lenger ett selskap å forholde seg til. De NSB-ansattes arbeidsplass er ødelagt. I stedet for å satse på jernbanen, har regjeringen splittet den opp. I stedet for å styrke Vy, gambler de med norsk jernbane, sier han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes omtaler privatiseringen av jernbanen som en fiasko.

– Etter privatiseringa av Sørlandsbanen må du fra neste sommer, hvis du skal reise fra Kristiansand til Røros innom tre forskjellige togselskap. Mens du tidligere kunne reise med én rabattert billett, blir prisen nå den dobbelte, sier han.