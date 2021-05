Styret i Helse sør-øst vil ha hovedsykehus i Moelv

Fredag ettermiddag vedtok styret hvor de vil ha sykehus i Innlandet i framtida. Det innebærer også et akuttsykehus i Lillehammer og elektiv sykehus i Elverum, skriver Oppland Arbeiderblad.

Saken ble avgjort med knappest mulig margin. Hovedsykehus i Moelv og hovedsykehus i Brumunddal fikk begge fem stemmer hver, og dobbeltstemmen til Gjedrem avgjorde dermed saken.

Styrets avgjørelse var i tråd med innstillingen fra den fungerende administrerende direktøren i Helse sør-øst Jan Frich og vedtaket i styret i Sykehuset Innlandet, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Beslutningen går nå videre til helseminister Bent Høie (H), som tidligere har sagt at han håper på en avgjørelse før sommerferien. Deretter går saken inn i den såkalte konseptfasen, der planene finslipes ytterligere.

Høie har sagt at det et reelt alternativ til planene, et såkalt «null-pluss»-alternativ, skal utredes.

– «Null-pluss» utredes for å gi et godt nok sammenligningsgrunnlag når neste steg i beslutningene skal fattes. Det betyr også at dersom man kommer fram til at det alternativet som man nå peker på, ikke står seg, må man ta den kunnskapen inn over seg, sa Høie i en debatt i Stortinget denne uken.

