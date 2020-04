Styresmaktene tilrår å felle meir hjort rundt Nordfjella

Bakgrunnen for tala er at det vinteren 2016 blei oppdaga skrantesjuke på villrein i Nordfjella. Sjukdomen har vore omtalt som den største trusselen mot norsk natur nokon gong, og difor blei heile villreinstamma i sona utrydda. Miljødirektoratet og Mattilsynet tok også til orde for å halvera bestanden av hjort og elg i det aktuelle området, skriv NRK.

I fjor vart det felt 1.328 hjort og 1.438 elg i regionen. Tilrådinga var på høvesvis 2.109 og 2.147 dyr. I år tilrår myndigheitene å felle 2.483 hjort og 2.699 elg.

Det er Norsk institutt for naturforsking (NINA) som gir råd om kor mykje hjort og elg som må skytast for å unngå mogleg spreiing av skrantesjuke. Myndigheitene baserer oppmodingane sine på tal frå NINA.

