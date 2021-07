Studie: Vanlig med koronasmitte hos katter og hunder

En nederlandsk undersøkelse blant 310 katter og hunder i 196 husholdninger viser at også kjæledyrene kan bli smittet av korona. Dyrene bodde i hjem hvor eierne hadde vært eller var smittet, og seks katter og sju hunder testet positivt for korona. 54 dyr testet positivt for antistoffer.

– Hvis du har Covid bør du unngå kontakt med katten eller hunden din, akkurat som du ville gjort med andre mennesker, sier Els Broens fra Utrecht University til BBC.

Milde eller ingen symptomer

Selv om dyrene hadde vært eller var smittet, hadde de ingen eller milde symptomer. Bekymringen handler derimot mer om hvorvidt kattene og hundene kan være mulige smittekilder for viruset.

Annonse

– Vi kan ikke si at det er 0 % risiko for at eiere får Covid fra kjæledyrene sine, sier dr. Broens.

En annen studie fra University of Guelph i Ontario, Canada, vist at spesielt dyr som sover i eieren seng var utsatt. Totalt 48 katter og 54 hunder fra 77 husholdninger ble testet for Covid-antistoffer, og eierne ble spurt om hvordan de lever med dyrene sine.

Rundt 67 % av kattene og 43 % av hundene testet positivt, sammenlignet med 9 % av hundene og kattene fra et dyrehjem og 3 % av løskatter i området.

Les også: Alene om de vil eller ei

Tre ble alvorlig syke

En fjerdedel av dyrene som var smittet viste symptomer på sykdommen, som tapt appetitt og pustevansker. De fleste fikk milde symptomer, men tre ble alvorlig syke.

Cambridge Universitys veterinærmedisinsk avdelingsleder, Prof. James Wood, sier til BBC at de to studiene tyder på at katter og hunder kan få virus fra eierne sine.

– Den nederlandske studien er robust gjennomført og viser at rundt 20 % av eksponerte kjæledyr kan bli smittet og at de til slutt blir kvitt infeksjonen akkurat som de fleste mennesker gjør.