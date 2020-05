Studie: Kjøttspisere har bedre mental helse enn vegetarianere

Forskerne bak den amerikanske studien har gått gjennom 18 studier hvor 160.257 deltakere har deltatt. Etter å ha sett på de 18 studiene har de kommer fram til flere konklusjoner rundt vegansk kosthold og mental helse.

Ifølge studien har de gjennomgåtte studiene, spesielt de med høy kvalitet, vist at de som unngår kjøtt har større risiko for å få depresjon og angst, skriver tidsskriftet Food Navigator.

Bruker mer reseptbelagte medisiner

Blant funnene var at en av tre vegetarianere lider av depresjon eller angst en eller annen gang i løpet av livet. Den viste også at vegetarianere hadde to ganger høyere sannsynlighet for å ta reseptbelagte medisiner mot mental sykdom.

– Risikoen og fordelen ved vegansk og vegetarisk diett har vært diskutert i århundrer, men vår undersøkelse viser at kjøttspisere har bedre psykisk helse, sier Edward Archer, Chief Science Officer ved Evolving FX og en av forskerne bak rapporten, til Food Navigator.

Mener det må tas inn i diskusjonen om sunt kosthold

– Disse funnene har konsekvenser når det gjelder å definere hva som utgjør et sunt kosthold. Psykisk helse må kanskje bli vektlagt ved vurdering av fordeler og risiko ved spesielle ernæringsmessige mønstre.

