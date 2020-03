Studie: En tredjedel av all mat kastes

Forskerne bak studien som er presentert i tidsskriftet Plos One, har sett på sammenhengen mellom matsvinn, helse og kapital, og har funnet en klar sammenheng.

De fattige nasjonene kaster mer mat etter hvert som de tjener mer penger, skriver CNN.

– Dobbelt så mye mat som tidligere estimert – eller en tredjedel av all mat som er tilgjengelig – er bortkastet, med folk i velstående lands som dem som sløser mest, skriver forskerne, ifølge CNN.

Doblet matavfallet

Forskerne kom fram til at vi i 2011 kastet så mye som 727 kalorier per dag, eller 25 prosent av kaloriene som var produsert. Dette var mer en dobbelt så mye som i 2003. Den gangen var ikke store land som USA inkludert.

De så også at forbrukere i lavinntektsland raskt begynte å kaste mat når de tjente minst 6,70 dollar per dag per innbygger, eller minst 62 norske kroner i dagens valuta.

Annonse

Les også: Mener returordningen før brød er en hvilepute for butikkene

1,3 milliarder tonn

Klimaeksperter har identifisert matsvinn som et av de viktigste bærekraftsproblemene over hele verden, og FNs miljøprogram har et ambisiøst mål om å eliminere halvparten av alt matavfall innen 2030.

De har konkludert med at dersom matsvinn var et eget land, ville det vært det tredje største landet på klimagassutslipp i verden, bare slått av Kina og USA.

FN estimerer årlig globalt matavfall til 1,3 milliarder tonn, eller rundt en billion dollar, og skyldes at maten enten blir dårlig hjemme hos oss eller i butikkhyllene.

I Norge kaster vi omtrent 400.000 tonn mat hvert år.