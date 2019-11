Studie: En tredel av Afrikas flora truet av utryddelse

Den såkalte rødlisten til Verdens naturvernunion (IUCN) er ganske komplett når det gjelder dyr og fugler, men inneholder få planter. Bare ti prosent av verdens planter er vurdert. Dette arbeidet er tidkrevende ettersom det finnes mer enn 350.000 plantearter til sammen.

Et forskningsteam ledet av Thomas Couvreur ved det franske forskningsinstituttet for bærekraftig utvikling IRD har derfor analysert mer enn 22.000 vaskulære planter. Vaskulære planter er alle landplanter unntatt mose.

Resultatet viser at 32 prosent, eller nær 7.000, av artene i Afrika er truet eller potensielt truet.

Områder i Etiopia, sentrale deler av Tanzania, sørlige deler av Kongo og skogene i Vest-Afrika er mest utsatt, mener forskerne.

Metodene som er blitt brukt ved bruk av dataanalyse, beskrives som en kostnadseffektiv måte å vurdere om arter hører hjemme på rødlisten.

– De to metodene utfyller hverandre. Det er fremdeles behov for en internasjonal innsats for å vurdere plantearter i Afrika, sier Couvreur.

