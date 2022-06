Stryn-ordfører vil skjerpe skredvarslingen i kommunen etter Loen-skredet

Fredag gikk et stort snøskred Loen i Stryn. Skredet tok med seg både biler og campingvogner, men til alt hell ble kun tre personer lettere skadd i skredet.

Skredet startet i 1.600 meters høyde og satte kursen blant annet mot turistene ved Kjenndalen, ikke langt fra Lovatnet.

Det er ikke uvanlig med skred i Kjenndalen, men vanligvis går skredene tidligere på året – før turistsesongen. Til NRK sier Stryn-ordfører Per Kjøllesdal (Sp) at en årlig skredvurdering før turistsesongen starter om våren er et tiltak de vurderer framover.

– Vi må ha en tett dialog med lokalbefolkningen som kjenner området. Jeg ser også for meg at vi må opp med helikopter og fagfolk for å vurdere snøsituasjonen, sier ordføreren.

Ifølge geolog Odd Are Jensen i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) kan det komme noen mindre vanlige vårskred i området, som sprer seg lite.

– Faren for de store skredene er nok over for i år, selv om vi ikke helt kan utelukke flere.