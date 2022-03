Strømstøtten forlenges med ett år

– Vi har bestemt oss for å videreføre den ordningen som gjelder nå, til å gjelde ut mars neste år. Det er for å gi folk trygghet for at de får en avlastning for de ekstremt høye strømprisene, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) til NTB.

Han møter pressen sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) for å presentere nyheten.

Staten dekker i dag 80 prosent av kostnaden for det overskytende når snittprisen på strøm overstiger 70 øre per kilowattime. Utgangspunktet har vært at dette skal gjelde fra desember til mars, men nå forlenges altså ordningen med ett år.

De økonomiske rammene vil være de samme som i dag, opplyser Aasland.

Usikker prislapp

Forslaget sendes nå ut på høring. Etter høringen vil saken bli lagt fram for Stortinget.

Hvor mye strømstøtten vil koste staten, er derimot uvisst.

– Det kommer an på hvor høye strømprisene blir, sier Vedum.

– Vi må håpe at strømprisene går ned. Men grunnen til at vi nå går ut med dette, er at vi den siste uka har sett et veldig hopp i prisene. Det skaper utrygghet.

Det er krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland som er bakteppet. Den internasjonale uroen har den siste uka ført til at strømprisene har mer enn doblet seg i Norge.

Inkluderer landbruk og frivillighet

Regjeringen gjør det samtidig klart at landbruk og veksthus fortsatt skal være inkludert i ordningen.

– Det er helt nødvendig å gi jordbrukssektoren forutsigbarhet i en situasjon med ekstraordinære utgifter og stor usikkerhet om hvordan strømprisene utvikler seg, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

– I en tid der rammevilkårene for norsk matproduksjon endres svært raskt, er det nødvendig at vi bidrar til å ivareta næringens behov for stabilitet og langsiktighet.

I tillegg skal frivillighet og kultur fortsatt være med, opplyser Aasland.

– Jeg mener det er en god ordning, og den gir forutsigbarhet og trygghet over tid.

SV ser fram til forhandlinger

SVs Lars Haltbrekken har tidligere sagt til at partiet mener dagens ordning ikke er god nok.

Les også: SV krever ny og forbedret strømstøtteordning

Annonse

– Vi vil ha en bedre ordning, som i større grad treffer dem som sliter mest med de høye strømregningene. Vi ser fram til forhandlinger i Stortinget om det, sier han til Nationen.

Haltbrekken sier han forventer at regjeringen raskt kommer til Stortinget med sitt forslag, slik at det kan behandles i god tid før 1. april.

Heller ikke Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt, er fornøyd med dagens kompensasjonsnivå.

– Mange får flere tusen kroner i økt strømregning. Vi hører fra folk som enda må betale strømregningen med sparepengene sine, men når prisene bare fortsetter å stige har ikke folk sparepenger igjen, sier hun.

Bensinpriser seiler opp

Men det er også spørsmål regjeringen ikke har svart på.

Det ene er strømstøtte til næringslivet. NHO har spesielt etterlyst støtte til små- og mellomstore bedrifter, men i denne saken har regjeringen ikke tatt noen beslutning.

Også LO stiller seg positive til strømstøtte. Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, sa til Nationen onsdag at partene i arbeidslivet er i dialog med regjeringen om dette.

Les også: Økte strømpriser kan gi tøffe lønnsforhandlinger

– Men vi jobber med ting for å se på hvordan vi kan klare å skape mer trygghet i strømmarkedet framover, sier Vedum.

Han mener første trinn uansett må være å videreføre de ordningene som allerede fins.

Et annet spørsmål er de sterkt økende prisene på bensin og diesel. NAF har bedt regjeringen om å svare med kutt i drivstoffavgiftene, mens Fremskrittspartiet går inn for å fjerne alle avgifter på bensin og diesel.

Vedum er for sin del klar på at prisene ikke kan ligge på et så høyt nivå over tid.

– Forhåpentligvis roer ting seg, slik at det blir en bedre balanse i markedene. Men hvis ikke, må vi gjøre andre grep.

– Sitter ikke stille og ser på

Arild Hermstad, nestleder i MDG, tror ikke en egen kompensasjonsordning for drivstoffpriser er veien å gå. Han mener løsningen heller er lavere skatter.

– Det er fordi vi i tillegg til krig i Europa skal håndtere en klimakrise, og transport står for 30 prosent av utslippene i Norge. Det er synd at regjering etter regjering har somlet med å gjøre alternativene til bensin- og dieselbiler billig og bra i hele landet, sier han.

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV, mener prisøkningene viser at det er nødvendig å styrke økonomien til folk med vanlige inntekter.

– Vi sitter ikke stille og ser på at voldsomme prisøkninger over natta rammer folk på denne måten. Det må vi gjøre noe med. Hvordan møte økte priser på strøm, mat, bensin og mange andre områder er viktige diskusjoner vi nå tar, og som ikke har konkludert endelig på enda, sier han.

Også nestleder i Høyre, Tina Bru, er bekymret for de økonomiske konsekvensene av økte priser.

– Dette er heller ikke tiden for store skatteskjerpelser, men snarere bør regjeringen se på hvordan skatte- og avgiftsbyrden kan lettes slik at familier og bedrifter totalt sitter igjen med mer.