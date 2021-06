Strømleverandørens annonse skaper reaksjoner

«Vi byr på strøm. Men bare hvis du lover å droppe biffen», heter det i en annonse fra det finske energiselskapet Fortum, som driver virksomhet i både Norden, Baltikum, Polen, Russland og India.

Fortum tilbyr kundene ulike klimautfordringer hver måned, og de som deltar belønnes med å få avslag på strømregningen.

Én av utfordringene er å «bytte ut kjøttet på tallerkenen med noe fra planteriket». Kundene blir også utfordret til å ta sykkelen i stedet for bilen når det er mulig, redusere matsvinn og reparere i stedet for å kaste for eksempel klær og møbler.

Utfordringen om å redusere kjøttinntaket får flere til å reagere, blant andre storfekjøttprodusent Erlend Røhnebæk fra Brandval i Kongsvinger.

I et innlegg i Facebook-gruppa «Venner av norsk landbruk» har bonden delt annonsen til Fortum og skriver:

«Dette er drøyt eller? Annonse i siste A-magasinet. Å framstille norsk biff som en klimautfordring er i beste fall kunnskapsløst, i verste fall kynisk kapitalisme i sin verste form. Å spise grønnsaker skal løse problemet? Her bør noen på banen. Fortum er ikke akkurat noe minikraftverk og bør vise større samfunnsansvar enn å spre slikt sludder. Tenker alle bønder som kjøper tjenester herfra sier opp det engasjementet ASAP», skriver Røhnebæk i Facebook-innlegget, som onsdag morgen hadde 130 kommentarer.

– Jeg reagerer på den unyanserte fremstillingen

Til Nationen utdyper Røhnebæk kritikken:

– Jeg reagerer på den unyanserte fremstillingen av at drøvtyggerne er verdens største trussel. Jeg er en stolt storfekjøttprodusent, som hele tiden leter etter metoder i min produksjon som gir så lite fotavtrykk som mulig, samtidig som jeg skal kunne leve av det, sier Røhnebæk til Nationen.

Bonden mener man må ta med alle typer kjøtt, ikke bare biffen, hvis det skal være noe mening i å kritisere kjøttforbruk.

Annonse

– De enmagede dyrene spiser jo kun mat som også er næring for mennesker. Drøvtyggerne slipper ganske riktig ut mer metan enn enmagede dyr, men det har jo en nytteeffekt, fordi de lager menneskemat av noe mennesker ikke kan spise, mener Røhnebæk, som driver Gjølstad Gård.

– Det klart største problemet når det gjelder miljø og mat er at en tredjedel av maten kastes, legger han til.

Fortum svarer på kritikken

Kommunikasjonsrådgiver i Fortum, Marte Hortemo, sier alle tiltakene som handler om å redusere CO2-utslipp skaper debatt.

– Og det er bare sunt. Vi ser det samme når det kommer til produksjon av fornybar energi, når det gjelder elbiler og også når det kommer til mat, som i denne diskusjonen, skriver Hortemo i en e-post til Nationen.

– Vi ser at det er mange som diskuterer både for og imot at det er bra for klimaet å redusere kjøttkonsumet. Vi ønsker debatten velkommen og ønsker ikke å legge oss opp i hva folk skal mene, men vi kommer til å fortsette å invitere de som ønsker det, til å ta våre klimautfordringer for å få avslag på strømregningen, fortsetter hun.

Ifølge Hortemo har de basert utfordringene på blant annet anbefalingene fra FNs klimapanel (IPCC).

– I sine rapporter trekker de fram et mer plantebasert kosthold som et viktig tiltak for å begrense klimaendringene, påpeker hun.

Hortemo skriver videre at Fortum hele tiden jobber med små og store tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp. De ber ikke bare kundene om gjøre tiltak, de gjør også større tiltak selv.

– I fjor demonterte vi for eksempel Finlands største kullkraftverk. Vi har åpnet Russlands første vindkraftverk. For noen år siden var vi først ute med å bygge et massivt ladenettverk for elbiler i Norge, og vi satser stort på videre utbygging av fornybar energi i hele Europa, for å nevne noe, opplyser kommunikasjonsrådgiveren for strømleverandøren.