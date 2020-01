Strømprisen i Norge har ikke vært lavere siden 2007

Strømprisen for Oslo ble i januar beregnet til 24 øre per kilowattime (kWh) uten moms og påslag. Til sammenligning var snittprisen i Oslo for årets første måned i fjor over dobbelt så høy, 55 øre per kWh.

Også resten av landet hadde lave gjennomsnittlige strømpriser i januar. Kristiansand og Bergen endte på 24 øre per kWh, mens Molde, Trondheim og Tromsø endte på 23 øre per kWh.

– Vi beregner strømprisene for hver time hver dag, og strømprisene reflekterer situasjonen i markedet, sier kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i Nord Pool.

Høyere temperatur

Strømprisen regnes ut etter tilbud og etterspørsel i markedet – samt hvor mye kraft som kan flyttes fra ett område til et annet. I det nordiske kraftmarkedet er vær og temperatur viktige faktorer.

I januar har temperaturen vært mellom 3 og 6 grader over gjennomsnittet for de siste 20 årene i hele landet. Samlet strømforbruk i Norge var 12,6 TWh i januar i år, mot 14,6 TWh samme måned i fjor.

Mye vind og velfylte vannmagasiner

Strømprisene påvirkes også av hvor mye vann det er i vannmagasinene, og i januar har det vært mye nedbør.

Tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat viser at fyllingsgraden i de norske vannmagasinene ved utgangen av uke 4 ligger på 62,2 prosent, som er 2,4 prosentpoeng høyere enn medianen for samme tidspunkt de siste 20 årene.

– Samtidig som det har vært mildt og vått – har det også i perioder vært mye vind, så vi har importert vindkraft fra både Sverige, Danmark og Tyskland, sier Johansen.