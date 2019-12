Strømleverandør må betale 15 milliarder i skogbrannerstatning

Ødelagte strømledninger fra PG&E startet fjorårets såkalte Camp Fire nord i California, den dødeligste i statens moderne historie. Mer enn hundre personer døde i brannene i 2017 og i 2018.

Forliket med myndighetene innebærer at selskapet må betale for skadene etter skogbrannene, brannslokkingsarbeidet og vedlikeholdet av det elektriske utstyret som forårsaket brannene.

I henhold til avtalen kan ikke PG&E føre kostnadene videre over på kundene.

Tidligere denne måneden ble PG&E enige med brannofre om en erstatning på 120 milliarder kroner for skader på mer enn tusen boliger.

Skadene ble estimert til å koste om lag 30 milliarder amerikanske dollar, drøyt 274 milliarder norske kroner, men PG&E sa at det ville gå konkurs dersom selskapet ble dømt til å betale ut en slik sum. I stedet fikk selskapet konkursbeskyttelse mens et utkast til et realistisk forlik ble laget.

Guvernør Gavin Newsom i California, som må godkjenne planen, avviser forliket og kaller det sørgelig lite. Han påpeker i et brev til PG&E at delstaten jobber videre med å gi skogbrannofrene en rettferdig behandling, ikke de økonomiske interessene på Wall Street.

Manglende utstyr, trestolper og uryddige strømgater med kratt får skylden for å ha startet brannene. PG&E har blitt anklaget for å sette profitt framfor sikkerhet.

Forliket må fremdeles gjennom flere vurderinger før det blir godkjent.

(©NTB)