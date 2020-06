Strid om avgiftskutt på brus i budsjettinnspurt

Kravet om at avgiftsøkningen på ikke-alkoholholdig drikke fra 2018 reverseres, har en halvårseffekt på 365 millioner kroner, mens bomfri sommer på norske riksveier koster en halv milliard, etter det NTB forstår.

– Reduserte avgifter er en viktig sak for oss. Avgiftene har vokst for mye den siste tiden, sier Frps finanspolitiker Sivert Bjørnstad.

Han viser til at avgifter rammer skjevt og usosialt.

– I en situasjon hvor mange nordmenn har fått dårligere råd, vil dette være en håndsrekning, mener Bjørnstad til NTB.

Fristen ryker

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre forhandler med Frp om revidert budsjett og koronatiltakene i fase 3. Partene hadde som mål å komme til enighet om innen tirsdag klokken 10.

Men nå er finanskomiteens interne frist skjøvet til onsdag klokken 10. Partene satte seg til forhandlingsbordet igjen tirsdag formiddag.

– Vårt fulle fokus har vært på å få til en enighet om oljeskatt som bidrar til aktivitet og jobber i hele Norge. Dette medfører at forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett og fase 3 tar noe lengre tid, selv om vi har jobbet med dette parallelt de siste dagene, sier finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) til NTB.

Samtalene om oljepakken landet først mandag, flere dager på overtid.

Forhandlingene om budsjettet startet 28. mai, og dagen etter ble nye koronatiltak i fase 3 lagt fram.

Vei og sykehus

Et viktig punkt for Frp er å få på plass et bomfritak i sommer.

– Vi har bestemt oss for at et av våre viktigste krav er at vi skal få tilslutning for å fjerne all bompengeinnkreving på riksveier i ferien, fra 1. juli til skolestart, sa Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug til VG i pinsehelgen.

Samtidig har Frp krevd milliarder mer til veiutbygging og helsesektoren. Sykehusene må tilgodeses for å sørge for mer behandling til grupper som har opplevd et redusert tilbud i koronaperioden, krever partiet.

På kravlisten står også 180 millioner kroner for å unngå utsettelse av en planlagt dobbeltsporutbygging på Dovrebanen sør for Hamar.

Et annet punkt som provoserte Frp i revidert budsjett, var regjeringens forslag om å utsette et planlagt kutt i makssatsen for eiendomsskatt fra 2021 til 2022. Satsen skal kuttes fra 5 til 4 promille for å begrense kommuners muligheter til å hente penger på eiendomsskatt.

«Koronabudsjett»

Utgangspunktet for forhandlingene er statsbudsjettet for 2020, som Frp-leder og daværende finansminister Siv Jensen la fram og inngikk en avtale om i fjor høst.

Men da koronaepidemien rammet Norge, måtte budsjettet bearbeides kraftig. Det ble i realiteten et «koronabudsjett», med kraftig oppjustert pengebruk og massive tiltak for å bøte på den økonomiske krisen.

To uker etter revidert nasjonalbudsjett 12. mai la så regjeringen fram en ny tiltakspakke med en økonomisk ramme på 27 milliarder kroner.

Hvis regjeringspartiene inngår en avtale med Frp både om budsjettet og tiltakene, blir den øvrige opposisjonen spilt utover sidelinjen. De tidligere krisepakkene har vært preget av brede forlik i Stortinget.

– Høyres mål med forhandlingene er å sikre et flertall som gjør at vi kan skape mer og inkludere flere, sier Mudassar Kapur (H).

– Vi ser fram til å lande et godt forhandlingsresultat med Frp. Alle sakene må være klare til Stortingets sesjon er over 19. juni.

