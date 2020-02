Støvring har fått krav på nesten 600.000 fra Mattilsynet

Ifølge tilsynsmyndigheten var det snakk om 200 høner, 30 kyr, 15 hester, 100 sauer og 10 griser fra gården på Ler i Melhus som ble tvangsslaktet.

Nå skriver Trønderbladet at hun i februar fikk en regning på 582.933 kroner fra Mattilsynet etter avviklingen av dyreholdet.

– Jeg har aldri sett maken til krav. Kravet er himla høyt, sier Støvrings advokat Torkjell Øvrebø til avisa.

Derfor vil advokaten be om en spesifisering av utgiftene.

– Denne regninga gjør ikke påkjenningen for Støvring mindre, sier Øvrebø, som mener aksjonen på gården var en ulovlig dyretragedie.

Merete Støvring er utdannet både veterinær og sivilingeniør, og var tidligere selv ansatt i Mattilsynet. Hun ble i 2018 pålagt et aktivitetsforbud fra sin tidligere arbeidsgiver, noe hun tok til retten. Ifølge NRK var det gjennomført 20 inspeksjoner og fattet 25 vedtak om brudd på regelverket om dyrevelferd på gården hennes.

– Når Mattilsynet egentlig burde være opptatt av dyrevelferd og jeg også er det, så skjønner ikke jeg at vi har kommet så ille på kant. For det har vi, sa hun i et intervju med Nationen i fjor sommer.