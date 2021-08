Stovegris rømde frå lasteplanet midt i tunnel

Då stovegrisen Gaute skulle flyttast frå Vindafjord til Sele på Jæren, klarte han å komme seg av lasteplanet midt i Byfjordtunnelen på E39 i Stavanger, fortel NRK.

– Plutseleg ser eg i spegelen at grinda er open og heng laust langs sida, og stripsen er borte. Eg køyrde inn i ei lomme i tunnelen, og oppdaga at grisen var borte, seier den nye eigaren, Eilert Auestad (21), til kanalen.

Annonse

Tunnelen vart stengd i ein periode, medan Auestad og lastebilsjåføren som låg bak, fann grisen i tunnelen og fekk han tilbake på lasteplanet. Politiet varsla om rømminga.

På veg tilbake til garden stoppa Auestad òg for å ta med seg ho-grisen Pernille heim. Da ho var på plass på lasteplanet, tok det berre fem minutt før dei to grisane var i gang med å pare seg, fortel Auestad til NRK, som ikkje ser bort frå at det kjem fleire eventyrar-grisar til verda på garden om kort tid.