Støtter bøndenes rop om hjelp – ber politikerne handle raskt

Den norske veterinærforening opplever gjennom sine medlemmer at husdyrbrukere i stadig større grad bekymrer seg for sin økonomiske situasjon.

Annonse

Veterinærforeningen ber nå politikerne om å handle raskt.

– Veterinærforeningen støtter bøndenes krav om levelige økonomiske rammevilkår og håper politikerne kommer raskt på banen, sier president i Veterinærforeningen, Bjørnar W. Jakobsen, i en pressemelding.

De frykter at svekket økonomi i landbruket kan få alvorlige konsekvenser for dyrevelferd og dyrehelse så vel som for bondens helse.

«Tilfredsstillende økonomiske rammer er en forutsetning for at norsk landbruk skal kunne opprettholde god dyrevelferd og øke matproduksjonen, jmfr Meld. St.11 (2016-17) og senere stortingsvedtak i 2020», skriver Veterinærforeningen.