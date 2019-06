Støtte til 385 kulturarv-prosjekt

Frå 1. januar til og med 21. juni i år søkte over 800 om til saman 300 millionar kroner. Av dei er det gjort 385 tildelingar til private eigarar. Dei har fått 77,5 millionar kroner i støtte til ulike tiltak.

– Dei seinare åra har tilskota frå Kulturminnefondet til private eigarar av verneverdige kulturminne blitt dobla. Kulturminnefondet sikrar viktige kulturminne over heile landet på ein effektiv og målretta måte. Å ta vare på kulturarven er godt for miljøet, det gir kunnskap om historia vår, og det skapar aktivitet og arbeidsplassar over heile landet, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

2019 er første året Kulturminnefondet behandlar søknader fortløpande, med særs gode tilbakemeldingar. Saksbehandlingstida har gått kraftig ned.

– Innføringa av kontinuerleg søknadsbehandling har skjedd etter forslag frå eigarane av kulturminna. Eg er svært nøgd med at det no fører til enklare søknadsbehandling og raskare saksbehandlingstid, seier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.