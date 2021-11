Stortingspresidenten fra Arbeiderpartiet trekker seg i kveld. Hun peker på at det nettopp ble kjent at politiet skal etterforske folkevalgtes praktisering av Stortingets pendlerregelverk.

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen til NTB.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun videre.

Det var onsdag at Adresseavisen avslørte at Hansen hadde hatt pendlerbolig samtidig som hun hadde bolig i Ski i perioden 2014–2017. Ski ligger så nært Oslo at man ikke har rett på pendlerbolig hvis man bor der.

Fakta Regler pendlerbolig * Stortinget eier til sammen 143 leiligheter i Oslo. * Ifølge Stortingets regelverk skal disse «dekke boligbehovet til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget». * For å få disponere en av Stortingets pendlerboliger er det et krav om at man selv bor der. I tillegg kan man også ha familiemedlemmer boende så lenge man selv bor der. * Stortingsrepresentanten plikter årlig å gi opplysninger til administrasjonen om hvem som bor i leiligheten. Ved den årlige rapporteringen bekrefter de at de selv bor i pendlerboligen, og eventuelt oppgir navn på familiemedlemmer som bor der sammen med dem. Fremleie er ikke tillatt. (Kilde: Stortinget)

Vil etterforske raskt

Oslo-politiet sendte torsdag kveld ut en pressemelding om etterforskningen.

– Oslo statsadvokatembeter har i dag bedt Oslo politidistrikt etterforske om stortingspolitikere har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med mottatt pendlerleilighet fra Stortinget, skriver Oslo-politiet.

– Gjennom mediene har det i løpet av høsten framkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av nevnte regelverk. Flere av de folkevalgte har også uttalt seg i mediene, skriver førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i en etterforskningsordre som ble offentliggjort torsdag kveld.

Han skriver videre at påtalemyndigheten gjennom etterforskningen skal søke å klarlegge både det som taler mot de aktuelle personene og det som taler til deres fordel.

– Etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig, slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe, skriver Alfheim videre.

– Etablerte meg ikke fast

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) forteller i sin skriftlige redegjørelse til Stortinget at hun ikke etablerte seg fast i Ski i 2014.

I den skriftlige redegjørelsen, som ble offentliggjort torsdag kveld, forklarer Hansen at hun i 2014 kjøpte seg inn i huset til sin ektemann i Ski.

Annonse

«Jeg etablerte meg ikke fast i boligen i Ski», skriver hun.

«Jeg og min ektemann fortsatte å ha husholdning og bo forskjellige steder som vi også gjorde da vi ble ordentlig etablert som kjærester.»

Støre: – Riktig

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han i kveld har fått beskjed om at Hansen trekker seg.

– Jeg vet at denne saken er vond for henne og at hun er lei seg. Men jeg mener det riktig at hun nå fratrer som stortingspresident, sier Støre.

– Vi er avhengige av at folk har tillit til våre valgte politikere og til det demokratiske systemet. De ulike sakene om brudd på reglene for pendlerbolig kan bidra til å svekke denne tilliten. Nå er det avgjørende at Stortinget får ryddet opp i både regelverk og enkeltsaker, sier Støre.

Listhaug: – Veldig klokt

– Det er veldig klokt at hun gjør det, samtidig som jeg skjønner at det er en veldig vanskelig sak for henne. Men her var det ingen vei utenom, sier Listhaug til NTB.

Det sier Frp-lederen kort tid etter at det ble kjent at Eva Kristin Hansen hadde trukket seg.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser Hansen til NTB.

Listhaug forteller videre at Stortinget har et felles mål i tiden fremover – å gjenreise tillit og rydde opp i det rotet og de sakene de dessverre har hatt altfor mange av, sier hun selv.

– Jeg tror nok at det blant vanlige folk ikke hadde blitt akseptert noe annet enn at hun måtte gå, og jeg tror nok at vår gruppe også ville ha kommet til den konklusjonen, sier hun videre.

Svein Harberg (H) trer inn som leder av presidentskapet til en ny stortingspresident er valgt. Naturlig at pendlersakene blir politietterforsket, sier han.

– Stortingspresidenten er president til ny president er valgt. Men hun trekker seg, og presidentskapet arbeider videre. Jeg trer inn som leder når stortingspresidenten ikke er til stede, så jeg skal ta det ansvaret og tre inn inntil vi får valgt ny president og har et komplett presidentskap, sier Harberg til NTB.