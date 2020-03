Stortingsflertallet enige om nye koronatiltak

Etter å ha forhandlet gjennom store deler av natten, ble et flertall bestående av Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV enige om en rekke nye tiltak torsdag morgen.

Blant hovedpunktene er en enighet om å senke arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng i to måneder, et grep som vil koste staten 10 milliarder kroner.

Mer penger til kommunene, Nav og helsevesenet for å dekke de økonomiske ekstrakostnadene er også med i pakken. Kommunene skal også kompenseres for lavere skatteinntekter.

Widerøe kompenseres

Opposisjonen på Stortinget har også presset fram en kompensasjonsordning for Widerøe for å sikre flyruter i distriktene, særlig i Nord-Norge og på Vestlandet.

Partiene klarte imidlertid ikke å bli enige om hvorvidt de skal si nei til utbytte til bedriftene som nå får krisehjelp. Mens Ap, SV og Senterpartiet sier nei til dette, vil Frp og regjeringspartiene foreløpig ikke være med på et utbyttenekt.

– Vi kan selvfølgelig ikke ha noen utbyttefest. Men vi må ta dette når det kommer fra regjeringen, sier Høyres Svein Harberg til NTB.

Skal redusere ferjetakster

Rødt hadde foreslått at også permitterte studenter må få dagpenger under koronakrisen. Dette har ikke stortingsflertallet valgt å følge opp. De foreslår isteden å komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien.

Partiene ber også regjeringen komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.

Nettundervisning fra voksenopplæring, universiteter, høgskoler og fagskoler skal gjøres tilgjengelig.

Enigheten innebærer også en kompensasjonsordning på 300 millioner kroner til kultursektoren og 600 millioner kroner til idretten og frivillighetssektoren, som ble kjent tidligere i uken.

Avtalen på Stortinget torsdag er den andre etter at regjeringen la fram sitt forslag til krisepakker fredag forrige uke. Mandag ble stortingsflertallet blant annet enige om endringer i permitteringsregler, sykepenger og omsorgspenger.

Regjeringen har varslet at det kommer nye krisetiltak, og partiene på Stortinget vil forhandle om disse i helgen, opplyses det til NTB.

Rødt og MDG utestengt

– Vi er villige til å gjøre alt som trengs for å sikre jobber, bedrifter og folks velferd. Det står ikke på pengene. Finansminister Jan Tore Sanner vil allerede fredag komme med ytterligere tiltak, sier parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg, som har forhandlet krisepakken for Høyre.

– Den enigheten vi har kommet fram til, handler om folk. Om hverdagen deres. Om å sikre arbeidsplasser og trygge framtida, sier Arbeiderpartiets Hadia Tajik

– Det er viktig for meg å slå fast at Frp er villig til å gjøre alt som trengs for å hjelpe norsk helsevesen, næringsliv og privatpersoner i den krisen landet vårt nå står, sier Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt fikk ikke være med på forhandlingene og raser over det.

– Utrolig barnslig, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Han viser til at Rødt og MDG deltok for fullt i forhandlingene om første del av krisepakken, som ble vedtatt mandag. Partiene på Stortinget har lagt stor vekt på å stå sammen i saken.

