Stortingsmelding: Du får fortsatt ikke handle øl på bensinstasjonen

Fredag la Næringsdepartementet fram sin stortingsmelding om konkurransen i dagligvarebransjen. På forhånd hadde Virke Servicehandel bedt om at kiosker og bensinstasjoner skulle få selge alkohol, på lik linje som dagligvarebutikker.

– Dagligvaremarkedet blir betjent av både daglegvarenæringa og servicehandelen. Utfordringen er at de to bransjene blir diskriminert på et viktig område, sa Iman Winkelman, leder i Virke Servicehandel til Nationen.

Han argumenterte med at for mange små steder er bensinstasjonen som en nærbutikk. Derfor mener Winkelman det bør være opp til kommunene om bensinstasjonene skal få selge øl.

Folkehelse og ruspolitikk

Men regjeringen ønsker ikke åpne for ølsalg på bensinstasjonen. I stortingsmeldingen skriver de at reguleringene handler om andre ting enn å gi dagligvarehandelen en fordel.

"Desse reguleringane er fyrst og fremst meint å ta vare på andre omsyn enn konkurranse, til dømes folkehelseomsyn, ruspolitiske omsyn og omsyn til å beskytte arbeidstakarar mot meir heilagdagsarbeid", står det i stortingsmeldingen.

Servicehandelen, altså kiosker og bensinstasjoner, har uttalt at reguleringen som hindrer dem i å selge alkohol gjør at flere velger å handle i matbutikken enn hos dem. For eksempel velger man å handle andre varer i butikken dersom man også ønsker å kjøpe øl.

Vil avgrene skadene

Næringsdepartementet skriver på sin side at denne reguleringen er med på å avgrense skadene alkoholen medfører.

"Ei viktig grunngjeving for forbodet mot sal av alkoholhaldig drikk frå bensinstasjoner og kioskar er å redusere tilgangen til alkohol. Innskrenka tilgang er eit effektivt verkemiddel for å redusere alkoholbruk og dermed skadeverknadene av slik bruk."

De mener de alkoholpolitiske fordelene ved forbudet er vurdert å veie tyngre enn de konkurransemessige konsekvensene av et slikt forbud.

"Regjeringa går difor ikkje inn for ei endring i alkoholforskrifta som opnar for at kioskar og bensinstasjoner kan søkje om å få selje alkoholhaldige drikke på lik linje med dagligvarenæringa."

Winkelman i Virke mener regjeringen gjør feil i å ikke tillate ølsalg på bensinstasjoner.

– En fersk undersøkelse blant alle landets ordførere viser at et stort flertall av de spurte ønsker at kommunene selv skal kunne avgjøre søknader om salgsbevilling også når søknaden kommer fra en kiosk eller bensinstasjon. Dette handler i stor grad om at mange bensinstasjoner i distriktet for alle praktiske formål er å betrakte som en nærbutikk med hensyn til dagligvareutvalg og drivstoffutsalg, og at lokale folkevalgte ofte ønsker å finne gode lokale løsninger for disse utsalgsstedene av hensyn til både innbyggerne og de næringsdrivende, sier Winkelman.