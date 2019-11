Stortinget vil ikke stoppe nedleggelsen av studiesteder i Nordland

– Ingen desentraliserte utdanningssteder er trygge etter dette vedtaket, sier Lars Haltbrekken (SV) til Trønder-Avisa.

Uttalelsen kommer etter at Stortingets utdanningskomité tirsdag avga sin innstilling om desentralisert utdanning. Her kommer det fram at regjeringspartiene ikke vil støtte et forslag fra SV om å stoppe de foreslåtte endringene ved Nord universitet som innebærer at studiestedene i Nesna og Sandnessjøen legges ned.

Saken skal opp til endelig behandling i Stortinget 12. november.

Frykter for flere

– Jeg synes det er sørgelig at vi nå aksepterer at studiestedene i både Nesna og Sandnessjøen skal legges ned. Det går hardt utover utdanningstilbudet på Helgeland, og jeg mener det er i strid med fusjonsavtalen da institusjonene som nå utgjør Nord universitet ble slått sammen, sier Senterpartiets Marit Arnstad til Trønder-Avisa.

Både Arnstad og Haltbrekken frykter at det vil komme flere endringer ved Nord universitet fremover. Haltbrekken nevner Namsos og Steinkjer som studiesteder han frykter for fremtiden til.

Annonse

Kan havne i kontrollkomiteen

Fremskrittspartiets Roy Steffensen, som leder utdanningskomiteen på Stortinget, sa til Nationen i oktober at det kan være aktuelt å sende saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Nordland Frp har hele veien vært tydelig på at beslutningsgrunnlaget for nedlegging av Nesna er galt. Det merker jeg meg at mange andre også er. Når folk ser ut til å være i tvil om hvorvidt faktagrunnlaget er riktig, tenker jeg kanskje at saken bør behandles i kontrollkomiteen, sa Steffensen.

Han ønsket likevel ikke å stoppe saken selv, fordi det, ifølge ham, ville vært et brudd på spillereglene.

Etter innstillingen tirsdag åpner også Mona Fagerås (SV) for at SV vil fremme et slikt forslag.

– På grunn av det spesielle og prinsipielle i denne saken vurderer vi å ta saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier hun til nettavisen Khrono.

(©NTB)