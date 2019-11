Stortinget knuser håp om Acer-omkamp

Norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og EUs energibyrå Acer ble vedtatt våren 2018. Det skjedde etter en intens debatt og til tross for advarsler fra krefter innen norsk fagbevegelse og mange ordførere.

Kritikerne mener en slik tilslutning innebærer omfattende norsk suverenitetsavståelse til EU og dessuten en fare for høyere strømpriser for norske forbrukere på sikt når europeisk energipolitikk integreres tettere. Det er imidlertid bare SV som støtter Sps forslag om ny stortingsbehandling av saken.

Venstres Ketil Kjenseth, som leder Stortingets energi- og miljøkomité, mener Sp-forslaget viser at partiet ikke ønsker at Norge skal være en del av et større europeisk energisamarbeid som bidrar til å få ned klimautslippene.

– Å ødelegge for internasjonalt kraftsamarbeid vil bidra til usikker tilgang til stabil kraftforsyning for norsk næringsliv. Dermed skaper Sp usikkerhet for arbeidsplassene i norsk kraftkrevende industri, sier han til NTB.

