Stortinget avviste Sp-forslag om umiddelbar ulvejakt

– Da var Stortinget ferdig med siste votering for i år. Og flertallet mener fremdeles at vi må forsøke å flytte det viktige ulveparet fra Deisjø-reviret før det blir åpnet for lisensjakt i området. Det var bra, skriver klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) på Twitter lørdag ettermiddag.

Det var Senterpartiet som sto bak forslaget som ble stemt ned på Stortingets siste dag i høstsesjonen.

Statens naturoppsyn jobber nå med å få flyttet Elgå-ulven og maken den har slått seg sammen med, fra Deisjøreviret i Østerdalen. Ulven anses som genetisk viktig, og myndighetene vil unngå at den blir skutt under lisensjakten.