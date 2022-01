Storfebonde Ingrid om stans av ulvejakta: – En stor skuffelse

I dag kom kjennelsen fra Oslo tingrett om at ulvefellingen i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås stanses fram til Letjenna-saken blir behandlet i lagmannsretten i juni.

Det reagerer storfebonde og leder i Åsnes Bondelag, Ingrid Folkvord Mehl, på:

– Jeg føler en stor skuffelse, og jeg føler at det er en veldig stor avstand mellom oss som faktisk bor i ulvesonen og de som tar beslutningene, sier Folkvord Mehl til Nationen.

Gården til Folkvord Mehl ligger tett på reviret Bograngen. Å ha ulven tett på gården reduserer livskvaliteten til familien, forteller hun.

– Det er en slags frihetsberøvelse. Jeg kan ikke slippe hunden fritt utenfor døra, og jeg lar ikke barna gå hvor som helst alene rundt meg.

– Et signal om at vi blir hørt

Storfebonden er lettet over at staten anker dommen:

– Det er jo et signal om at vi blir hørt. Det viser at staten ønsker å stå ved bestandsmålet som er satt, og at staten ennå står ved vedtaket om å ta ut de fire flokkene.

Det er likevel frustrerende å se at dagene går, sier hun. Årets ulvejakt skulle ha startet 1. januar og vart til 15. februar. Etter dette er det paringssesong for ulven.

– De gode sporingsmulighetene vi har hatt til nå svinner jo hen som dagene går, og det er ikke lenge igjen til jakta skulle vært over.

Begrenset mulighet til å bruke utmarksbeite

Folkvord Mehl ønsker å bruke utmarksressursene de har tilgjengelig til beiting, men nærværet av rovdyr begrenser denne muligheten betraktelig, forteller hun.

– For å nå stortingets mål om 50 prosent selvforsyning så er vi avhengig av å kunne benytte oss av utmarka. Vi ønsker å ta tilbake den muligheten, men da trenger vi at politikerne også følger opp rovdyrpolitikken.

Hun trekker fram at hun er glad for at miljøvernorganisasjonene står på for biologisk mangfold, men hun håper de vil ta bøndene med på laget.

– Dette er én rødlistet art. Vi bønder hjelper til med å bevare 600 rødlista arter som trenger beiting for å overleve, men da er vi nødt til å ha stortingets bestandsmål på ulv for å kunne bruke utmarka, avslutter hun.