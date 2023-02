Støre vil ikke beklage turbin-turbulensen

Etter at 13 aksjonister ble fjernet fra Olje- og energidepartementet (OED) natt til mandag, har det blåst kraftig rundt vindkraftsaken. I morges var aksjonistene på plass og stengte departementets hovedinngang, og senere på dagen ble også noen aksjonister båret bort fra området.

I mellomtiden tok statsminister Jonas Gahr Støre kontakt med Sametingets president Silje Karine Muotka.

– Jeg ringte sametingspresidenten i dag og understreket at jeg er opptatt av en tett og god dialog mellom samene og regjeringen i denne og andre saker der vi sammen ønsker å finne gode løsninger, sier Støre om samtalen i en epost til Nationen.

Ber om beklagelse

Tidligere på dagen sa Muotka at hun ville kreve en beklagelse fra den norske staten. Det er nå mer enn 500 dager siden Høyesterett slo fast at konsesjonene til 151 vindturbiner som delvis er plassert i viktige vinterbeiter for to reinbeiteområder på Fosen-halvøya er ulovlige.

Støre svarer ikke på Nationens spørsmål om han vil komme med en slik beklagelse.

– Dette er en krise for rettsstaten, og i kriser må den øverste leder håndtere det, sa Muotka etter samtalen.

Statsminister Støre viser også til at olje- og energiminister Terje Aasland skal møte sametingspresidenten torsdag, og at han selv skal møte Muotka henne og hele sametinget neste uke på en reise til Finnmark.

– Vi snakket sammen om hvordan vi kan bruke tiden godt sammen under mitt besøk til Karasjok, sier Støre.

Erkjenner ikke rettighetsbrudd

Statsministeren gir ikke uttrykk for at det vil skje noen endringer i statens tilnærming til problemet, og han gir ingen åpning for en erkjenning av det pågår et menneskerettighetsbrudd på Fosen – noe derimot både landets biskoper, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og representanter for samene, mener.

– Jeg har stor forståelse for at denne saken er krevende og en stor belastning for reindriftssamene på Fosen, sier Støre som fortsetter:

– Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at staten skal oppfylle sine folkerettslige forpliktelser etter Høyesteretts dom. Høyesterett har ikke tatt stilling til hva som skal skje med de to vindkraftverkene som i dag leverer en stor mengde kraft til Midt Norge.

– Det krever grundige utredninger for å komme opp med løsninger på denne saken og det ønsker regjeringen å gjennomføre i god forståelse med reindriften og Sametinget.