Støre: Vedum krevde innledende avklaringer fra SV

Det bekreftet Ap-leder Jonas Gahr Støre da han holdt pressekonferanse med Trygve Slagsvold Vedum om at de var enige om å starte regjeringsforhandlinger uten SV. Ifølge TV 2s kommentator var det de innledende kravene under sonderingene på Hurdalsjøen hotell som ble umulig for SV å innfri.

Ap og SV var klare for regjeringsforhandlinger – men det var ikke Sp, ifølge Støre.

– De ville ha avklaringer på noen nøkkelområder i politikken. Det var områder vi ville ha kommet til uansett. Det var nødvendig å gå dit før vi kunne begynne forhandlinger, sa Støre før han viste til Vedum for svar på hvorfor det var så viktig med disse avklaringene allerede i starten av sonderingene og ikke starte regjeringsforhandlinger med blanke ark.

Vedum ville verken svare på hvilke konkrete spørsmål han ville ha avklart eller gi noen utdypende forklaring på hvorfor det var så viktig å ta dem allerede i starten av prosessen.

– Man kan ha ulike syn på prosess, men i bunnen ligger det politiske realiteter. Dette gikk tre veier, egentlig. Vi hadde avklaringer med hverandre, og det var SV som trakk konklusjonen da de så de politiske realitetene, sa han og hevdet «det var en bredde av saker» disse innledende avklaringene handlet om.

SV-leder Audun Lysbakken sier selv i NRKs Debatten at både hans parti og Ap var klare til å gå i forhandlinger med blanke ark.

– Vi ville forhandle om alt. Sp har hatt behov for å avklare en del saker før de kan gå dit. Det er mye av utgangspunktet til at vi er der vi er i dag, sier Lysbakken.