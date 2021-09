– Jeg har hatt gode samtaler med Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken siden onsdag. Jeg har da formelt invitert Sp og SV til regjeringssonderinger, og de har takket ja, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Det varslet han under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall mandag ettermiddag, like etter at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kunngjorde at Sp åpner for sonderinger om hvorvidt det er grunnlag for regjeringsforhandlinger med Ap og SV.

Samtalene startet førstkommende torsdag, 23. september, ifølge Ap-lederen.

– Mitt mål er å starte denne uken, torsdag håper jeg vi kan komme sammen på Hurdalsjøen Hotell, sier Støre.

Kan gå over i sonderinger

Sonderingene er en viktig mellomstasjon på veien mot forhandlinger, ifølge Ap-lederen.

– Jeg har ikke satt en konkret tid på det, men vi har en timeplan med tanke på når statsbudsjettet legges fram, det er en grei timeplan å forholde seg til, sier han.

Overfor Nationen åpner Ap-lederen for at sonderingene kan gli over i regjeringsforhandlinger, dersom Ap, Sp og SV kommer fram til at de skal gå videre fra sonderinger til direkte forhandlinger.

– Det er greit med en liten pause innimellom. Men vi kan ikke bruke så mye tid, utdyper Støre.

Både Støre selv og Ap-nestleder Hadia Tajik vil delta i sonderingene. Det samme vil Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad.

SV-leder Audun Lysbakken får også med seg én til.

– Må snakke igjennom saksområdene

Sonderingene skal brukes til at de tre partiene skal snakke seg igjennom de store saksområdene før mulige forhandlinger, ifølge Ap-lederen.

– Hva har vært utslagsgivende for at Sp nå åpner for SV?

– Jeg opplever at de vil prøve ut hva et slikt samarbeid kan bety og hvordan politikken kan gjennomføres. De skal forvalte mandatet fra sine velgere. Det skal de to andre partiene, også, sier Støre til Nationen, og legger til:

– Så da må vi snakke igjennom saksområdene før vi setter oss ned og gjør den store forhandlingsjobben som et regjeringsprosjekt er.

– Du visste ikke noe om dette før etter møtet i Sps stortingsgruppe i dag?

– Jeg har jo kommet med det forslaget om at vi går til sonderinger. Det er det Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti har vurdert og sagt seg positive til.

Både SV og Ap har tidligere sagt tydelig ja til en rødgrønn regjering med de tre partiene, mens Sp har ønsket seg en Sp-Ap-basert-regjering.

Men de har ikke utelukket SV.

Innrømmer at Sps valgresultat teller

Vedum sa under pressekonferansen at det var enstemmig stortingsgruppe i Sp som stilte seg bak avgjørelsen om å åpne for sonderinger med både Ap og SV.

– Du opplevde at Sp snudde, Støre?

– Jeg opplever ikke at de snudde, men at de kom til den konklusjonen om at det var en god måte å gå videre på. Så skal de ta en egen avgjørelse etter disse sonderingene, sier Støre.

– Senterpartiet snakker om at de er dobbelt så store som forrige gang de gikk i regjering med dere - de skal ha mye igjen for å gå i forhandlinger. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at valgresultatet teller selvfølgelig, ut ifra hva partiene skal ha gjennomslag for. Men når du bygger et felles prosjekt, så må man jobbe for at alle tre partier får gjennomført politikk i det prosjektet, sier Ap-lederen.