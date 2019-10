Støre om EØS-avstemningen: Et klokt valg

Fellesforbundets landsmøte gikk onsdag inn for at det bør utredes alternativer til EØS-avtalen.

– Fellesforbundet ønsker mer kunnskap om hvordan norsk politikk kan rydde opp i norsk arbeidsliv innenfor rammene av EØS-avtalen. Det er et forslag som Ap støtter, sier Støre.

Annonse

Et langt mer kritisk forslag, som tok til orde for å utrede om hele avtalen skulle skrotes, nådde ikke fram på landsmøtet. Men debatten har vært heftig, og avstemningen ga et forholdsvis stort mindretall. Forslaget ble vedtatt med 300 mot 218 stemmer.

Støre kaller imidlertid landsmøtets flertall tydelig.

– Det er et viktig signal om at det største forbundet i privat sektor ønsker å skape trygghet for norske arbeidsplasser innenfor rammene av EØS-avtalen, sier Støre til NTB.

– Det har vært sterkt å høre transportbransjens erfaringer med å være under press i konkurransen med utenlandske arbeidstakere, understreket Støre. Kritikken som er fremmet, viser behovet for å rydde opp i de deler av arbeidslivet hvor det har utviklet seg tilstander vi ikke ønsker å se i Norge, påpeker han.