Støre og Vedum svarer ulikt på spørsmål om SV og statsministerposten

I et fellesintervju med NRK er det særlig to spørsmål duoen svarer forskjellig på: Hvem som skal bli statsminister, og om SV skal med i regjering.

På spørsmål om hvem som skal bli statsminister, svarer Støre seg selv, mens Vedum ikke vil svare. På spørsmål om hvem som skal med i regjering, vil Støre ha med seg SV, mens Vedum stritter imot.

– Vi har vært tydelige på over tid at vi mener en Ap/Sp-basert regjering er det beste for landet. Det viktigste er hva vi vil. Skal vi ha en aktiv næringspolitikk, bruke alle delene av landet og faktisk lytte til de som kjenner problemene på kroppen, mener vi den beste løsningen er mellom Sp og Ap, sier Vedum.

