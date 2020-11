– Jeg forventer at regjeringen raskt kommer opp med ordninger som sikrer bedrifter som nå rammes, og arbeidsfolk som på kort tid kommer i en veldig vanskelig situasjon, sier Støre.

Et opplegg burde allerede vært klart og på plass, mener han.

– Det var rimelig at regjeringen ikke hadde et opplegg klart for kompensasjon 12. mars, da de første tiltakene kom. Men det forbauser meg at regjeringen ikke har forberedt et klarere opplegg når de går ut med nye innstramminger og de vet at det kommer sterkere tiltak fra de to største byene Oslo og Bergen, sier Ap-lederen.

Les også: Nå blir du anmeldt ved smittevernbrudd

Også SV-leder Audun Lysbakken ber regjeringen umiddelbart følge opp med kraftfulle tiltak.

– Det regjeringen har gjort så langt, holder rett og slett ikke. Nå må regjeringen forstå alvoret og komme med kraftfulle, sosiale koronatiltak til arbeidsfolk og krisepakker til næringer som blir rammet, sier han til NTB.

Kommer med pakker

Regjeringen kommer med et såkalt tilleggsnummer til Stortinget med mer krisehjelp til norske kommuner kommende tirsdag.

Det er blant annet varslet 7,3 milliarder kroner til kommunene for å demme opp for inntektstap og utgiftsvekst som følge av koronapandemien i første halvår av 2021.

Samme dag kommer en egen pakke med tiltak for reiselivsnæringen.

Men en stor del av arbeidet med de to pakkene er gjort unna før nye, drastiske tiltak både nasjonalt og i storbyer som Oslo og Bergen ble innført torsdag og fredag.

Oslo innfører nå en sosial nedstengning, med stengte treningssentre, kinoer og svømmehaller, forbud mot innendørs arrangementer, full skjenkestopp og rødt nivå på alle videregående skoler.

Annonse

Stiller tre krav

De økonomiske konsekvensene vil bli dramatiske for mange bransjer, og Støre har tre krav til regjeringen:

* Flere bedrifter må få kompensasjon for sviktende omsetning. En ordning burde vært på plass da regjeringen trykket på den store knappen torsdag, mener Støre.

Les også: Høie skaper irritasjon hos kommuner rundt Oslo

* Det trengs en høyere kompensasjonsgrad med så strenge smitteverntiltak.

* Ordninger som sikrer lavtlønte og arbeidsledige, må gjeninnføres. Den reduserte inntektsgrensen for å få dagpenger må tilbake, og den maksimale dagpengeperioden må utvides, slik at ikke folk faller utenfor sikkerhetsnettet.

– Budskapet fra Stortinget i går er at man kan telle smittede, innleggelser og dødsfall fra korona. Men det er mye vanskeligere å telle de indirekte effektene, som er store på økonomi, sosial sårbarhet og bortfall av inntekt, sier Støre.

Har varslet endringer

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) varslet tidligere denne uken at flere av regelendringene som har blitt innført i forbindelse med koronautbruddet, blir forlenget. Formelt blir disse lagt fram på tirsdag, i kommunepakken.

– Krisen er ikke over, sa statsråden denne uken og listet opp følgende:

* Omsorgspengereglene forlenges ut juni 2021, og kvotene blir doblet også i 2021. Det betyr at en familie neste år vil ha rett til minst 40 dager med omsorgspenger, sammenlignet med 20 dager i en normal situasjon.

* I tillegg vil reglene om sykepenger ved smitte eller mistanke om smitte forlenges ut mars.

* Den midlertidig forhøyede dagpengesatsen skulle ned til normalt nivå fra januar 2021, men blir nå forlenget ut mars.