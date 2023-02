Støre kontaktet sametingspresidenten etter nattens politiaksjonen

Natt til mandag ble 13 ungdommer som protesterte mot de ulovlige vindturbinene på Fosen, båret ut fra Olje- og energidepartementet (OED). Dette utløste store reaksjoner.

På morgenen fortsatte aksjonene utenfor departementet, og aksjonistene skal også ha begynt å lenke seg fast. Like etterpå skal politiet ha starten med å bære bort flere demonstranter som har sperret innganger ved regjeringskvartalet i Oslo.

Før det tok statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) direkte kontakt med sametingspresident Silje Karine Muotka.

– Jeg er glad for at han tok kontakt. Det var en god og tillitsfull dialog, sier sametingspresidenten til Nationen.

– Dette er er krise for rettsstaten, og i kriser må den øverste leder håndtere det, fortsetter hun.

Er i Italia

Muotka forlot selv Oslo mandag morgen og er nå på en FN-konferanse i Italia. Hun har likevel blitt holdt informert om aksjonen som fant sted etter at hun selv oppsøkte aksjonistene i OEDs respesjon søndag kveld.

– Da var aksjonistene ved godt mot og ga uttrykk for at de var kjent med mulig respons. Det har vært dramatiske bilder og vondt å se, sier Muotka.

De to politikerne har nå blitt enige om å møtes over to dager i midten av neste uke for å diskutere situasjonen.

– Vi vil få god tid til å diskutere situasjonen, og gå gjennom mange sider ved saken.

– Men det er behov for at noen som representerer staten kommer med en beklagelse, og at man anerkjenner at problemstillingen er reell, sier Muotka som fortsetter:

– Jeg føler uro ved at ungdommene føler at de må ta ansvar for manglende tydelighet om de pågående menneskerettighetsbruddene. Det er ikke de som skal bære dette, det er vi politikere.

Hun ber om at menneskerettighetsbruddet kommer til opphør, og at det nå er på tide at staten er tydelige. Muotka mener Olje- og energidepartementet har vært utydelige så langt og sendt statssekretærer til å møte kritikken.

Ber om samarbeid

Hun var ikke kjent med at aksjonistene skal ha begynt å lenke seg fast, da Nationen snakket med henne rundt klokken 13 mandag.

– Jeg vil oppfordre til at alle som deltar sørger for å ivareta sikkerheten for alle involverte, og samarbeider med ordensmakten, er hennes første reaksjon.

Etter det har politiet begynt å bære bort demonstranter utenfor departementet.

I forrige uke kunne Nationen avsløre at staten ønsket å heller flytte reinbeitedistriktene og samen enn vindmøllene, selv om Høyesterett har kjent konsesjonene til turbinene for ugyldige.

Denne «løsningen» er avvist av de berørte. Advokat Andreas Brønner, som er advokat for Sør-Fosen sijte, sier at det ikke er aktuelt å flytte.

– De har jo vunnet i Høyesterett og da er det ikke aktuelt å stikke halen mellom beina og flytte for å redde vindkraften, sier han om sine klienters syn på saken.