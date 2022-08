Støre kaller inn til strøm-hastemøte på Stortinget

Det får Dagbladet bekreftet fra Statsministerens kontor (SMK).

Innkallingen ble sendt skriftlig til partigruppene fredag ettermiddag, ifølge avisen. Statsministerens kontor skriver i innkallingen at de vil gi de parlamentariske lederne en orientering om strømsituasjonen.

Et par timer senere, klokken 10.30, skal presidentskapet på Stortinget møtes for å vurdere om hele Stortinget skal kalles tilbake fra sommerferie for å behandle forslag knyttet til strømpriskrisen.

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen sier hun ser fram til møtet.

– Men det har ikke kommet noe som tyder på at det er mindre aktuelt med hastemøte for Stortinget, sier hun i en kommentar til NTB.

– Vi blir overrasket om Høyre eller noen andre snur nå. Om forslaget fra Høyre om å dekke 90 prosent over 70 øre fra september skal innfris må jo det skje nå, ikke langt på overtid i oktober som er alternativet. Det er det minste vi burde komme fram til i et slikt møte, sier hun.