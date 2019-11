Store havvind-visjonar for Nordsjøen

Rapporten er laga på oppdrag av vindbransje-organisasjonen Wind Europe og peikar på korleis havvind kan hjelpa Europa med å nå klimamåla dei neste 30 åra, fortel E24.

Ein EU-rapport har tidlegare sett som mål at Europa skal bli karbonfritt i 2050 og at det fram til då trengst ei stor utbygging av vindkraft. Den europeiske vindkraftbransjen meiner det største potensialet ligg i Nordsjøen, der organisasjonen meiner det innan 2050 kan byggjast ut 212 gigawatt havvind. Ei slik utbygging vil ifylgje avisa krevja hundrevis av havvindprosjekt. Til samanlikning blir det i dag bygd ut rundt tre gigawatt havvind kvart år i Europa.

Annonse

Visjonen er at det i den norske delen av Nordsjøen kan byggja ut 30 gigawatt havvind i same perioden. Men sidan halvparten av kapasiteten vil vera eksport til andre land, krevst det at Noreg innan 2050 aukar nettkapasiteten til Europa, kjem det fram i rapporten.

(©NPK)