Storbritannia vil gjenoppta forhandlingene med EU

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår. EU har sagt at en avtale bør være klar innen utgangen av oktober dersom man skal rekke å få det formelle på plass før årsskiftet.

Før helgen var tonen hard fra britene, som sa at samtalene i praksis var over, med mindre EU endret holdning. Det budskapet gjentok minister Michael Gove mandag. Han etterlyste kompromisser fra EU.

Onsdag sa EUs sjefforhandler Michel Barnier at nettopp kompromiss er nødvendig fra begge parter for å oppnå en avtale.

Ønskes velkommen til London

Samme kveld kom beskjeden fra statsminister Boris Johnsons kontor om at britene er «klare til å ønske EUs team velkommen til London for å gjenoppta forhandlingene senere denne uka».

– Det er klart at det gjenstår betydelig avstand mellom våre posisjoner på de vanskeligste områdene, men vi er klare, sammen med EU, til å se om det er mulig å bygge bru gjennom intensive samtaler, sier Johnsons talsmann.

Barnier snakket onsdag med sin britiske motpart David Frost for tredje gang på like mange dager.

– Våre prinsipper respekterer britisk suverenitet. En avtale er mulig dersom begge er innstilt på å jobbe konstruktivt og i kompromissets ånd de nærmeste dagene, basert på juridiske tekster. Tiden er knapp, lyder Barniers oppsummering.

Knapt med tid

Spørsmålet om suverenitet, juridiske tekster og kompromissvilje fra EU har vært vesentlig for britene når de har vegret seg for å komme tilbake til forhandlingsbordet. De har etterlyst en holdningsendring, og Barniers uttalelse ble lagt merke til.

– Vi merker med interesse at EUs forhandler har kommet med vesentlige kommentarer på punktene som ligger til grunn for de nåværende problemene i samtalene, sa en talsmann for Johnson.

Helt siden Storbritannia forlot EU 31. januar har Brussel og London forsøkt å bli enige om en handelsavtale. Hvis en avtale om forholdet etter brexit skal rekke å bli ratifisert innen overgangsperioden utløper, må de trolig komme i mål innen få uker.