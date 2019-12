Storbritannia: Trusler og sjikane preger opptakten til valget

Tonen har blitt særdeles fiendtlig i forkant av det som regnes som et spesielt viktig valg – særlig med tanke på britenes videre forhold til EU.

Mange av truslene kommer fra ihuga brexitforkjempere, ifølge analytikeren Alexandra Kellert, som arbeider for konsulentselskapet Control Risks, som arbeider med sikkerhetsspørsmål.

Truslene rettes gjerne mot proeuropeiske kandidater.

– Mange av truslene kommer fra høyreorienterte brexittilhengere, som anser enkelte politikere som forrædere mot prosessen, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

Økt trusselomfang

Britene går til urnene torsdag. Dominic Graham, som stiller for Liberaldemokratene for tredje gang, sier det har vært en helt ny ordbruk i denne valgkampen.

– Vi har ikke sett noe i nærheten av truslene vi har fått i denne valgkampen, sier han.

Han sier videre at all sjikane han og partifellene har blitt utsatt for i løpet av valgkampen har vært brexitrelatert.

Partifellen Wera Hobhouse har mottatt anonyme brev helt siden hun ble valgt inn i Parlamentet i 2017.

I det siste har plakatene hennes blitt ramponert av ukjente gjerningspersoner med en slik voldsomhet at hun har spurt seg selv hva som ville skje om hun skulle møte på dem.

Hun holder derfor politiet jevnlig oppdatert om hvor hun oppholder seg i valgkampsammenheng, og har alltid med seg voldsalarm.

Anmeldelser

Antallet lovbrudd anmeldt av medlemmene i nasjonalforsamlingen mer enn doblet seg fra 151 i 2017 til 342 i 2018. I løpet av de fire første månedene i år økte antallet anmeldelser med 90 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, har politiinspektør Neil Basu opplyst.

Det er særlig kvinner og etniske minoriteter som blir målskiver for trusler og sjikane, sier politisjef Cressida Dick i Metropolitan Police. Dick sier den fiendtlige stemningen er uten sidestykke, og mener polariserte holdninger har endret mønsteret i protestaksjonene siden brexitavstemningen i 2016.

I januar undertegnet over 115 parlamentarikere et brev til Dick, der de ga uttrykk for bekymring for sikkerheten rundt den britiske nasjonalforsamlingen.

Flere parlamentsmedlemmer, inkludert Amber Rudd og Nicky Morgan, som begge har sittet i regjering, har besluttet å ikke stille til gjenvalg. Årsaken er trusler og trakassering.

Jo Cox-drapet

Frykten for kandidatenes sikkerhet er en bekmørk påminnelse om drapet på Labour-politikeren Jo Cox, som skjedde en uke før brexitavstemningen i 2016.

Cox, som under valgkampen om brexit var en varm talskvinne for at Storbritannia skulle forbli i EU, ble skutt og knivstukket av en nynazist på åpen gate. Hun døde samme dag av skadene.

I november ble en mann idømt tolv måneders fengsel for å ha sendt et brev til parlamentsmedlemmet Anna Soubry med teksten «Cox var først, du er neste!".

Soubry trakk seg fra det konservative partiet i protest på grunn av sitt syn på EU og sluttet seg til meningsfeller i gruppen med uavhengige parlamentsmedlemmer, kalt Change UK.

I forbindelse med valgkampen anbefales kandidatene å sørge for egen sikkerhet, ved å blant annet arkivføre trakasseringen, å begrense mengden personlig informasjon som deles på internett og å melde fra om trusler og trakassering til internettleverandører.

