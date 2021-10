Storbritannia gir slaktere ekstra-visum for å redde jula-maten

Kjøtt-krisa har lenge vært bebudet. Tidligere forsøkte kjøttindustrien å få myndighetene til å åpne for at straffedømte skulle få arbeidsopplæring i slakterier.

Nå må man i stedet tillate ekstraordinær import av arbeidskraft, både innenfor kjøttindustrien og transportnæringen.

Krisen skal være utløst av en kombinasjon av Brexit og korona-pandemi.

Vil sikre julematen

Britiske myndigheter tillater et seks måneders arbeidsvisum for inntil 800 utenlandske slakteriarbeidere, mens man tidligere har argumentert for at industrien skulle øke lønningene for å tiltrekke seg arbeidskraft.

Tidligere har man gitt visum frem til julaften for 5.000 sjåfører for å sikre leveransene av drivstoff og mat, samt 5.500 ansatte i fjørfe-næringene.

For et par uker siden ble det kjent at man fryktet en massiv nedslakting av svin, og at man allerede hadde tatt livet av 600 bare for å forhindre plassmangel på grisegårder.

En utløsende faktor skal være redsel for kjøtt-mangel opp mot jul, noe som skal være et særlig akutt problem innenfor svinenæringen, melder BBC.

Bondeorganisasjonen «National Farmer's Union» (NFU) er blant de som har advart om situasjonen. I en uttalelse viser de til tomme butikkhyller og at det kan bli vanskelig å skaffe britiske julespesialiteter som baconsurrede pølser («pigs in blanket»).

Utsatt skatt

Selv om den konservative regjeringen åpner opp for denne midlertidige løsningen, sier man samtidig at den langsiktige løsningen for næringen vil være å bygge opp en britisk arbeidsstyrke.

I tillegg til å importere arbeidskraft åpner man også for at svin kan slaktes og bearbeides på lørdager, lengre arbeidsdager, lengre lagringstider og utsettelse av skatteinnkrevning for svineprodusentene.