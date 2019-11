Storbritannia: En av ti barn tror kua legger egg

Den britiske studien er laget på oppdrag av hvitevareselskapet Zanussi, som ønsket å markere sitt samarbeid med den veldedige organisasjonen Cook School. 1000 barn i alderen seks til 11 år ble stilt flere spørsmål om mat og landbruk.

Undersøkelsen viser at tre av ti barn i Storbritannia ikke vet at tunfisken kommer fra fisk, og hvert tiende barn tror det er kyrne som legger egg, skriver Farming UK.

Samtidig viser studien at barna har mer kjennskap til for eksempel pasjonsfrukt, hvor halvparten kjente den igjen, mens en tredjedel ikke vet at svinekjøtt (pork) kommer fra svin.

Kjenner godt til avokado

En av fire barn kjenner til avokado, mens en av ti har aldri spist et cherrytomat.

Samtidig viser undersøkelsen av 86 prosent av barna har besøkt en gård.

Det har tidligere vært gjennomført lignende undersøkelser på De britiske øyene. I 2017 ble 27.500 barn spurt om matkunnskapene. Da viste det seg av en av tre barn trodde ost kom fra planter, at tomater gror under bakken og at "Fish fingers" kommer fra kylling.

Godt kjent problem

Markedsansvarlig i Zanussi sier til Farming UK at det ligger en jobb i å sikre barna grunnleggende kunnskap om mat, slik at de får sunne matvaner.

At britiske barn har svak kunnskap om mat er ikke nytt, og det britiske bondelaget sa i fjor at hullene må tettes.

Dette forsøker den britiske regjeringen å gjøre noe med, ved å legge landbruk og matproduksjon inn i den nasjonale lærerplanen.