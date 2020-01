Storbrann i Australia under kontroll

Brannvesenet i delstaten New South Wales opplyser mandag at de har kontroll på den enorme brannen i Gospers Mountain nordvest for storbyen Sydney. Brannen har vært ute av kontroll i nær tre måneder.

Det brenner fremdeles i noen område, men brannsjef Shane Fitzsimmons i New South Wales opplyser at mulighetene for å slokke resten ser lovende ut.

Gospers Mountain-brannen har svidd av et område som er tre ganger større enn London. Den har dessuten antent andre branner, noe som til sammen utgjør over 800.000 hektar brent utmark og skog. Det tilsvarer et område større enn Østerrike.

Siden september har brannene krevd 28 liv og ødelagt tusenvis av hjem. Mens innbyggere og myndigheter i landet tar inn over seg de enorme ødeleggelsene av brannene, kan værvarselet gi grunn til håp.

Det meteorologiske byrået i Australia varsler opp mot 50 millimeter regn i noen brannutsatte områder denne uken. Dersom værvarselet slår til, vil det være som julaften, bursdag, forlovelse, jubileum, bryllup og uteksaminering på samme tid, sier brannvesenet i New South Wales.

(©NTB)