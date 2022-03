Stor vekst for Nationen

Onsdag la Mediebedriftenes Landsforening fram opplagstallene for norske aviser.

Der kommer det fram at Nationen er blant avisene med størst opplagsvekst. Avisa har gått fra 16.064 i opplag andre halvår i 2020 til 17.839 i samme periode i fjor.

– Vi er stolte og glade over at så mange setter pris på vårt innhold og håper at enda flere blir med oss videre, sier Nationens sjefredaktør Irene Halvorsen.

– Vi er stolte og glade

Mange tenker at landbruk er smalt, men det er bredt: Det favner hvor vi lever, hvordan vi lever og hva vi lever av, påpeker Halvorsen. 2021 har handlet om stortingsvalget. Om distriktsopprør, grendeskoler og fødetilbud, høyskoler, regioner og domstoler. Om Sps eventyrlige vekst - og brutale fall.

– Dette innholdet er godt mottatt av våre lesere. I tillegg kom det et nødrop i fjor fra norske bønder om at nå, nå bærer ikke båten lenger. Det er en dramatisk utvikling i vår nisje og tilstøtende næringer, og nær sagt alt vi skriver om dette blir svært godt lest, sier Halvorsen.

Russlands brutale angrep på Ukraina er totalt dominerende i nyhetsbildet, naturlig nok. Det gir rom også for ei nisjeavis som Nationen. Krigen i kornkammeret vil påvirke tilgangen på, og prisene på, mat i vår del av verden, og ei flyktningekrise som vi ikke har sett maken til siden 2. verdenskrig.

– Men avisa kan ikke komme som et slag i magen. Vi jobber hardt for også å fortelle glade historier, gi leserne møter med mennesker, fortelle om innovasjon og nyskaping, og underholde, forteller Halvorsen

– Størst vekst blant nisjeavisene

Ole-Martin Brinchmann Finstad, direktør for opplag og marked i Tun Media, er også strålende fornøyd med opplagstallene.

Av 225 sammenlignbare titler er det hele 106 titler som opplever opplagsvekst i siste måling. Men kun seks aviser øker mer i opplag enn Nationen, ifølge Finstad.

– Uten å se på nye titler er det en samlet opplagsvekst for bransjen på 1,5 prosent, mot Nationen med en vekst på 11,05 prosent. Både for bransjen og Nationen skjer veksten på digitale abonnement, og nær en av tre abonnenter på Nationen har nå et rent digitalt abonnement, sier han.

– Nisjeavisene, som er kategorien Nationen faller inn i, har den største opplagsveksten med en vekst på 3,3 prosent. Med en god utvikling på abonnement har vi mulighet til å satse ytterligere og har tro på en videre vekst, fortsetter Finstad.