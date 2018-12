Stor pågang fra jegere som vil ta ut ulveflokk

Interessen for å jakta på de fire ulvene i Hobølreviret er stor. Rundt 240 personer har etter bare ett møte skrevet jegeravtaler. Nå venter jaktlaget bare på den endelige avgjørelsen om det blir jakt, melder lokalavisen Amta.

Rovviltnemndene vedtok i sommer at tre av landets ulveflokker skal tas ut. Et av områdene det er snakk om er det såkalte Hobølreviret, som omfatter 11 kommuner i Akershus og Østfold.

Her har det jevnlig vært ulveobservasjoner spesielt i Såner og Garder. Flere personer og instanser anket avgjørelsen om lisensjakt inn for Klima- og miljødepartementet. Statsråd Ola Elvestuen har sagt at han skal ta en avgjørelse før jul.

Mens det ventes på en endelig avgjørelse så forbereder Hobølreviret jaktlag seg på lisensjakt. En jakt som i så fall vil gå i seks uker fra 1. januar 2019 til 15. februar. Onsdag var det møte på Fossnes i Hobøl for interesserte jegere og her var det fullt hus. 240 jegere skrev under på jegeravtaler, og mange av disse var fra Vestby, melder Amta.