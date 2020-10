70 anmeldelser for brudd på lakseloven er fasit så langt i år. Det er en økning på 20 sammenlignet med hele fjoråret, melder Miljødirektoratet på egne nettsider.

– Dette tyder på at vi treffer bedre enn før når vi er ute på oppsyn. Det er resultat av styrket lakseoppsyn, målrettet innsats i problemområder og godt samarbeid på tvers av etatene, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO).

SNO har også avdekket 236 saker med ukjent gjerningsperson så langt i år.

Annonse

En av de mest alvorlige sakene i forbindelse med ulovlig laksefiske ble nylig avdekket av SNO og politiet i Trøndelag. Utenfor Hitra og Frøya forsøkte gjerningspersoner å skjule fangsten med å dumpe laksen i fjorden, men de ble tatt på fersken. På fjordbunnen fant dykkere fra Kystvakten 60 kilo laks, skriver de.

I tillegg til fangsten på fjordbunnen, ble ei garnlenke på 300 meter inndratt. Gjerningspersonene ble bøtelagt for brudd på naturmangfoldloven. I løpet av 2020 har SNO dratt opp rundt 13 kilometer med ulovlige garn, ofte i samarbeid med politi og kystvakt.

– Ulovlig drivgarnsfiske er forbudt og betraktes som alvorlig miljøkriminalitet. Med tett samarbeid mellom kontrolletatene klarer vi å avdekke flere og flere slike saker og det er viktig for å forebygge ulovlig fiske, sier Stein Erik Granli, Miljøkrimkoordinator i Trøndelag politidistrikt.

Strafferammen for ulovlig laksefiske ble fra juli i år økt fra inntil to til fem års fengsel for grove brudd. SNO har også myndighet til å beslaglegge redskap for å stoppe ulovlig fiske.