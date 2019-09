Stor brann på gården til kjent lokalmatprodusent i Nordland

Ifølge politiet i Nordland skal det være snakk om en brann i bakeriet og restaurantlokalet på Orrhaugen gård på Hemnes. Brannvesenet jobber med å begrense skadene opp mot nærliggende bygg.

Til VG sier brannvesenet at det har vært en voldsom brann.

Operasjonsleder Mads Bernhoft sier til Nationen at det er anlegget som er brukt til å produsere lokalmat som er totalt ødelagt.

– Det jobbes nå på stedet for å begrense skadene mot nærliggende bygninger. Det er dessverre lite igjen av den bygningen som brenner.

Gården er kjent for sin produksjon av kjøtt- og bakervarer, og gården er blant annet en del av selskapet Nordlandsmat AS. Gården er blant annet kjent for produksjonen av kamkake, en lokal mattradisjon på Helgeland i Nordland.

Det er dyr på gården, men det skal ikke være fare for at brannen sprer seg til byggene med dyr.

– Denne gården ligger sånn til at vi måtte få brannvesen fra to stedet, og det var et stykke å kjøre i tillegg. Etter det vi vet var det ingen i bygningen når brannen startet.